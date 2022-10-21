Посадовця затримали працівники Державного бюро розслідувань та поліцейські

Інспектора головного управління Державної податкової служби Волині затримали на хабарі 1,5 тис. доларів. Посадовець разом зі спільником штучно ускладнював реєстрацію податкових накладних, а згодом заявляв, що може «вирішити» цю проблему за окрему плату. Під час отримання хабара його затримали. У разі доведення вини йому загрожує до десяти років ув'язнення.

Про затримання податківця повідомила прес-служба теруправління ДБР у Львові у п'ятницю, 21 жовтня. Як встановили слідчі, державний інспектор обласного управління податкової служби Волині спільно із заступником начальника одного з управлінь податкової розробили корупційну схему.

Вони штучно створювали умови віднесення певних операції компанії до ризикових, що не дозволяли підприємцям вчасно реєструвати податкові накладні. Таким чином вони блокували роботу підприємства.

«Натомість усі «перешкоди» зникали, коли бізнесмени погоджувалися віддати 10% «відкату» від суми віднесених до ризикових господарських операцій. Такса для підприємств області, у тому числі й тим, що працюють на підвищення обороноздатності країни, складала 85 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

У четвер, 20 жовтня, головного інспектора затримали працівники ДБР спільно з поліцією під час отримання чергового траншу – 1,5 тис. доларів. Раніше він отримав першу частину грошей, які мав передати одному з керівників управління.

Готується повідомлення про підозру за ч.3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди). Передбачене статтею покарання – до десяти років тюрми. За інформацією прокуратури Львівщини, незабаром його повинні відсторонити від роботи.

Як повідомляє центр журналістських розслідувань «Сила правди», йдеться про інспектора Сергія Бондарука. Він брат колишнього депутата Луцької міськради та співвласника мережі аптек «Волиньфарм» Валерія Бондарука.