Посадовця податкової та посередника затримали працівники ДБР

Працівники Державного Бюро розслідувань затримали заступника начальника Тернопільської податкової служби на хабарі. За версією слідства, чоловік за 5 тис. доларів мав виключити підприємство з переліку ризикових. Підприємствам з таким статусом значно складніше працювати, оскільким їхні накладні автоматично блокуються, а домогтись їхнього розблокування можна лише через суд.

Про затримання посадовця стало відомо у середу, 31 серпня, після повідомлення голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева.

«Зрозуміло, що злочин не міг вчинятися без відома керівництва області. Вимагаю від керівництва ДПС негайного кадрового перезавантаження всього керівного складу ДПС області. Система повинна миттєво очищуватися від покидьків, що мародерять у війну», – зазначив він.

Як повідомили згодом у прес-службі Тернопільської прокуратури, посадовець вимагав та отримав 5 тис. доларів. За ці гроші він мав виключити підприємство з категорії ризикованих платників податків. В справі також фігурує посередник між чиновником та компанією.

«Після отримання 5 тис. доларів неправомірної вигоди податківця та посередника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Предмет неправомірної вигоди, який фігуранти справи вже встигли поділити між собою, вилучено. Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні.

Наразі справу кваліфікують за ч.3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди службовою особою), санкція якої передбачає до десяти років тюрми.

Додамо, що керівник Тернопільської податкової має трьох заступників: Петра Якимчука, Сергія Бабія та Марію Мельник. Наразі невідомо, кого саме з них затримали.