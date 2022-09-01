Сергію Бабію вручили підозри за трьома статтями Кримінального кодексу. Йому загрожує до десяти років тюрми

Заступник начальника тернопільської податкової під час затримання намагався втекти на своєму авто від працівників Державного бюро розслідувань. Перебуваючи за кермом, посадовець наїхав на одного з правоохоронців, внаслідок чого той отримав незначні травми ніг. Посадовця затримали 31 серпня після отримання 5 тис. доларів від підприємця. За гроші чоловік мав виключити підприємство з переліку ризикових платників податків. Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, йдеться про заступника начальника Тернопільської податкової Сергія Бабія.

Зазначимо, що посадовець очолював комісію регіонального рівня з відшкодування ПДВ та віднесення суб'єктів господарювання до переліку ризикових. Він записав місцеве підприємство до переліку ризикових платників податків і вимагав від його власника 5 тис. доларів за те, щоб виключити його з цього переліку.

Для отримання грошей посадовець залучив свого сусіда. Той отримав від підприємця кошти і передав їх посадовцю, після чого ділків затримали працівники ДБР.

«При затриманні посадовець чинив опір і намагався втекти на власному автомобілі, при цьому він завдав травм одному із правоохоронців», – йдеться у повідомленні прес-служби управління ДБР у Львові. У коментарі ZAXID.NET речниця управління Тетяна Муравель уточнила, що підозрюваний травмував правоохоронця машиною, коли втікав. Потерпілий отримав незначні травми ніг та не госпіталізовувався.

Слідчі провели обшуки в помешканні посадовця і знайшли там гроші, старовинні монети, зброю та боєприпаси.

Посадовцю повідомили про підозру за декількома статтями ККУ: ч.3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групи осіб), ч.3 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч.2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу). У разі доведення вини йому загрожує до десяти років ув'язнення.

«Готуються клопотання до суду про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення від посади податківця», – додають в ДБР.

Зазначимо, що Сергій Бабій почав працювати у ДПС Тернопільської області з 2014 року. До цього він працював у приватних підприємствах, а також очолював Раду Асоціації платників податків Тернопільщини та працював в управлінні розвитку інфраструктури Тернопільської ОДА.

На посаду заступника начальника податкової його призначили в січні 2021 року.