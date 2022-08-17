Посадовця затримали на гарячому, під час отримання хабара

У Тернополі поліція затримала посадовця комунального підприємства міськради, який вимагав гроші за резервування місця на Микулинецькому кладовищі. Чоловіка затримали під час отримання 65 тис. грн хабара. Йому вже вручили підозру за статтею про прийняття неправомірної вигоди. У разі доведення вини чоловікові загрожує до десяти років ув'язнення.

Затримання відбулось 16 серпня, але відомо про нього стало у середу, 17 серпня, після повідомлення прес-служби департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Посадовця спеціалізованого комунального підприємства Тернопільської міської ради затримали на гарячому, під час отримання хабара. Як уточнюють у прокуратурі, працівник ритуальної служби вимагав у мешканки Тернополя 65 тис. грн за резервування місця для поховання її родича на території Микулинецького кладовища.

Поліція вилучила з місця злочину 65 тис. грн, які посадовець отримав від тернополянки

«Посадовець затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні.

Також у прокуратурі уточнюють, що чоловік перебував у змові з іншими працівниками цього комунального підприємства. Однак поки іншим фігурантам підозр не вручали.

У разі доведення вини чоловікові загрожує від п'яти до десяти років ув'язнення.