Після отримання 65 тис. грн фігуранта розслідування затримали правоохоронці

Тернопільський суд оштрафував працівника комунального підприємства «Ритуальна служба» за продаж місця на Микулинецькому цвинтарі. Попри те, що місця для поховань на кладовищі надаються безплатно, Сергій Китайський виманив у тернополянина, який шукав місця для подвійного поховання, 65 тис. грн хабара. Затримали його в серпні минулого року. Чоловік визнав себе винним і підписав угоду про винуватість, відтак отримав несуворе покарання – лише 42,5 тис. грн штрафу.

Чоловіка викрили в серпні минулого року. Як встановило слідство, до Сергія Китайського звернувся мешканець Тернополя, який шукав майбутні місця поховання для себе та цивільної дружини. Попри те, що у обов'язки Сергія Китайського входило лише копати могили, він вирішив «продати» частину території. За обрані дві ділянки чоловік попросив 65 тис. грн, мовляв, ця сума необхідна була для резервування місця на цвинтарі. Також за гроші він пообіцяв повпливати на начальника цвинтаря.

Зранку 16 серпня чоловік отримав від замовника вказану суму. Тоді ж його затримали правоохоронці. Спершу його вчинок кваліфікували за ч.3 статті 368 ККУ (отримання хабара), яка передбачає до десяти років тюрми. Однак, судячи з інформації у вироку, в процесі слідства справу перекваліфікували на м'якшу статтю ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом), яка передбачає максимально до п'яти років ув'язнення.

Чоловік повністю визнав провину та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суддя Тернопільського міськрайонного суду Тарас Багрій цю угоду затвердив. Відтак працівника визнали винним у зловживанні впливом та призначили йому обумовлене сторонами покарання: 42,5 тис. грн штрафу. За залучення експерта Сергій Китайський повинен сплатити 11 тис. грн.

Судячи з інформації, чоловік вніс 151 тис. грн застави, аби на час слідства не перебувати в СІЗО. Оскільки умов запобіжного заходу він не порушив, суддя постановив повернути чоловікові заставу.

Поки що вирок не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.