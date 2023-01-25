Сергія Бабія правоохоронці затримали наприкінці серпня минулого року

Державне бюро розслідувань завершило розслідування справи екс-заступника начальника тернопільської податкової Сергія Бабія. Нагадаємо, його підозрюють у отриманні 5 тис. доларів хабара. За версією слідства, чоловік штучно створював проблеми для одного з підприємств Тернопільщини, а тоді за гроші пропонував їх вирішити. Під час затримання Сергій Бабій намагався втекти на автомобілі і при цьому травмував правоохоронця. Тож йому інкримінують не лише порушення статті про хабарництво, а й порушення статті про вчинення опору працівникові правоохоронного органу. Пізніше в нього вдома знайшли боєприпаси, які він зберігав без дозволу, тож чоловікові повідомили про третю підозру за статтею про незаконне зберігання зброї.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо в середу, 25 січня, після повідомлення прес-служби теруправління ДБР у Львові. Обвинувальний акт вже скерували до суду.

Зазначимо, що екс-заступник начальника тернопільської податкової Сергій Бабій очолював комісію регіонального рівня з відшкодування ПДВ та віднесення суб'єктів господарювання до переліку ризикових. Він посприяв, щоб місцеве підприємство штучно внесли до переліку ризикових платників податків. Після цього вимагав від його власника 5 тис. доларів за те, щоб виключити його з цього списку.

Посадовця затримали наприкінці серпня минулого року, під час отримання хабара. При затриманні Сергій Бабій чинив опір і намагався втекти на власному автомобілі, при цьому він завдав незначних травм одному із правоохоронців.

Пізніше слідчі провели обшуки в помешканні посадовця і знайшли там гроші, старовинні монети, зброю та боєприпаси.

Екс-податківцеві інкримінують порушення трьох статей Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди);

ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу);

ч. 1 ст. 263 (зберігання зброї без дозволу).

У разі доведення вини максимально Сергієві Бабію загрожує до десяти років тюрми з конфіскацією майна. Додамо, що також за пособництво у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди судитимуть його спільника.

Під час досудового розслідування було накладено арешт на майно податківця, вартістю 3,3 млн грн. Зокрема арештовано три автомобілі, будинок та понад півмільйона гривень готівки.