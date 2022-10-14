Чоловік намагався втекти від працівників ДБР на власному авто. Втім, правоохоронці таки його затримали

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили ще одну підозру екс-заступнику начальника Тернопільської податкової Сергію Бабію, якого в серпні затримали на хабарі в 5 тис. доларів. У нього вдома знайшли бойові патрони, які він зберігав без жодних дозволів. Відтак йому тепер інкримінують ще й порушення статті про незаконне поводження зі зброєю, яка передбачає від трьох до семи років тюрми.

Як повідомила прес-служба теруправління ДБР у Львові, нову підозру чоловікові повідомили у четвер, 13 жовтня. Тож загалом йому інкримінують порушення трьох статей ККУ: ч.1 ст. 263 (незаконне зберігання бойових патронів), ч.3 ст. 368 (вимагання та отримання неправомірної вигоди), ч.2 ст. 342 (опір працівнику правоохоронного органу).

Зазначимо, що Сергія Бабія викрили на хабарі ввечері 31 серпня цього року. Посадовець записав місцеве підприємство до переліку ризикових платників податків і вимагав від його власника 5 тис. доларів за те, щоб виключити його з цього переліку.

Під час затримання посадовець чинив опір працівникам ДБР і намагався втекти. Втікаючи, він наїхав на одного правоохоронців. Щоправда, травми у потерпілого не важкі, його не госпіталізовували. Чоловік також намагався позбутися хабаря, викинувши гроші через вікно власного автомобіля.

Згодом вдома у Сергія Бабія провели обшуки, під час яких знайшли гроші, старовинні монети, зброю, а також бойові припаси, які він зберігав без передбачених законом дозволів.

Тернопільський суд дозволив Сергію Бабію вийти під заставу в 1 млн грн. Чоловік вніс цю суму і вийшов з-під варти. Відомо, що 1 вересня його звільнили з Тернопільської податкової, де він працював з 2014 року.