Червоним позначена спірна ділянка на вул. Зеленій, 115б у Львові

Господарський суд Львівської області виніс судовий наказ, яким зобов’язав ТзОВ «Монтажно-виробниче об’єднання» сплатити Львівській міськраді 218,3 тис. грн боргу за оренду земельної ділянки на вул. Зеленій. Йдеться про будівництво ЖК Infinity Park з офісами та басейном у районі парку «Погулянка».

У 2021 році компанія «Монтажно-виробниче обʼєднання» отримала 0,7 га землі на вул. Зеленій, 115б в оренду на 10 років під будівництво багатоквартирного житлового будинку з торгово-розважальною інфраструктурою. У 2022 році виконавчий комітет Львівської міськради видав забудовнику відповідні містобудівні умови та обмеження на будівництво житлового комплексу з офісами і басейном.

Як вказано в матеріалах справи, за договором від 21 лютого 2022 року ТзОВ «Монтажно-виробниче обʼєднання» заборгувало міськраді Львова 218,3 тис. грн за користування землею. В судовому наказі Господарського суду вказано, що ці гроші забудовник заборгував за період 30 листопада 2021 року й до 1 лютого 2022 року. 22 квітня 2024 року суд зобовʼязав забудовника сплатити цей борг. Судовий наказ є остаточним і оскаржити його не можна.

Додамо, що раніше на вул. Зеленій, 115а були корпуси дослідно-експериментального заводу технологічного обладнання та «ЕКТІавтопром», однак більшість будівель уже знесли.

За даними аналітичного порталу YouControl, ТзОВ «Монтажно-виробниче обʼєднання» зареєстроване у 2019 році на вул. Зеленій, 115б. Власником компанії є львівʼянин Орест Андрусяк. Інша його компанія ПП «Соната Сервіс Груп» є замовником будівництва ЖК «Барселона» на вул. Замарстинівській.