З червня 2023 року будівництво ЖК Pictorial на вул. Володимира Великого, 2а зупинене

Господарський суд Львівської області виніс судовий наказ, яким зобов’язав ПП «Озерна алея» сплатити Львівській міськраді 107,7 тис. грн боргу за оренду земельної ділянки на вул. Володимира Великого, 2а. Йдеться про скандальне будівництво житлового комплексу, який раніше називався «Львівська мрія», а зараз – ЖК Pictorial.

У 2017 році компанія «Озерна алея» отримала 0,3 га землі на вул. Володимира Великого, 2а в оренду для будівництва спортивно-рекреаційного комплексу з житлом «Львівська мрія». У 2018 році виконавчий комітет видав відповідні містобудівні умови та обмеження.

Того ж року інспектори ДАБІ скасували ці містобудівні умови через порушення зонінгу, однак це рішення замовник будівництва оскаржив у суді. Компанія уклала інвестиційну угоду з ТОВ «Львівська мрія», засновники якого фігурують у кримінальному проовадженні щодо продажу неіснуючих квартир через «Компанію з управління активами "Оптимум"».

У 2020 році «Озерна алея» змінила забудовника з «Львівської мрії» на компанію «Рубікон Груп», яка почала будувати ЖК Pictorial. Після цього з’ясувалося, що «Львівська мрія» вже продала у майбутньому комплексі 90 квартир. Натомість компанія «Рубікон Груп» також почала продавати квартири у новому житловому комплексі. У червні 2021 року вкладники ЖК «Львівська мрія» звернулися в поліцію, а щонайменше 20 інвесторів розірвали угоди із «Львівською мрією» та через суд вимагали повернути їм гроші.

Львівська міська рада також звернулась до суду, щоб стягнути з «Озерної алеї» 107,7 тис. грн боргу за оренду землі. В судовому наказі Господарського суду не вказано, за який період компанія заборгувала сплату оренди. Однак 8 лютого суд зобов’язав «Озерну алею» сплатити цей борг.

Через конфлікт між власниками «Рубікон Груп» більш як півроку будівництво ЖК Pictorial призупинене. Попри це, забудовник на сайті й надалі пропонує придбати квартири у ЖК Pictorial, позиціонуючи його, як елітне житло поруч із озером зі спортзалом і рестораном.

ПП «Озерна алея» зареєстрована у Винниках на вул. Кільцевій. Засновниками «Озерної алеї» є «Рубікон Груп», а також львів’яни Ярослав Ткач і Олег Боженко. Із власних джерел ZAXID.NET відомо, що компанію контролює давній бізнес-партнер екс-нардепа від ВО «Свобода» Ігора Кривецького Олександр Веремєєнко. З Олександром Веремеєнком зокрема пов’язаний один із нинішніх директорів «Рубікон Груп» Віталій Коваленко, який вказаний як директор і співзасновник низки компаній бізнесмена.