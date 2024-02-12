Нежитлову будівлю на вул. Стрийській, 338 збудували без документів на землю

Господарський суд Львівської області зобов’язав ПП «Джеремі» звільнити комунальну ділянку та демонтувати самобуд на вул. Стрийській, 338. Будівлю звели без жодних дозволів, а потім кілька разів перепродали.

Як вказано в матеріалах справи, йдеться про ділянку площею 0,03 га на вул. Стрийській, 338 у Львові, що перебуває в комунальній власності Львівської міськради. При цьому, земля перебуває у фактичному користуванні ПП «Казка 74», хоча міська рада не передавала землю в оренду цій компанії. На цій ділянці розташована нежитлова будівля загальною площею 162,4 м2, що належить ПП «Джеремі». Однак міськрада чи ДАБК не видавали містобудівні умови та обмеження чи інші дозволи на будівництво цієї будівлі, тож фактично вона є самобудом.

Міська рада звернулась до суду, адже через розташування нерухомості місто не може користуватись комунальною землею, тому вимагала демонтувати самобуд і звільнити ділянку. Під час судового розгляду з’ясувалось, що первинно право власності на майно на вул. Стрийській, 338 площею 145 м2 було зареєстроване ще у 2008 році за підприємцем Євгеном Михайлівим на підставі рішення Господарського суду. Втім пізніше цю реєстрацію скасували в Верховному Суді. Однак у 2009 році він встиг продати майно на ПП «Мотор», а у березні 2023 року державний реєстратор Солонківської сільської ради Ігор Душек зареєстрував право власності за ПП «Казка 74». Через три місяці компанія продала вже розбудований самобуд ПП «Джеремі».

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Мар'яна Король позов міськради задовольнила і зобов’язала ПП «Джеремі» звільнити комунальну ділянку, демонтувавши самобуд. Крім цього, суд вирішив припинити право власності за компанією на будівлю площею 162,4 м2. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

За даними аналітичної системи YouControl, ПП «Джеремі» зареєстроване лише в січні 2023 року на у Львові на вул. Гашека, 17 та займається оптовою торгівлею. Одноосібною власницею і директоркою компанії є мешканка Кам’янка-Бузької Ольга Оліяр.