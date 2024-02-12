На місці закинутих будівель на Підзамчі планують збудувати житло
Рік тому фірма «Бізнес Хол» купила на аукціоні майно на вул. Донецькій
На місці занедбаних господарських будівель на вул. Донецькій, 16 планують збудувати новий багатоповерховий житловий будинок. На засіданні сесії 8 лютого депутати Львівської міськради дозволили ПП «Бізнес Хол» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівництво багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.
У квітні 2023 року ПП «Бізнес Хол» придбало на онлайн-аукціоні в Львівської міськради закинуті нежитлові будівлі загальною площею 847,2 м2 на вул. Донецькій, 16, заплативши 17,6 млн грн.
Як вказано у пояснювальній записці, у вересні 2023 року фірма «Бізнес Хол» звернулася до міськради Львова з проханням дозволити розробку проекту землеустрою ділянки під придбаною нерухомістю площею майже 0,17 га та передати її в оренду на для будівництва багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.
Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Бізнес Хол» зареєстроване у Сокільниках на вул. Львівській та займається будівництвом. Власниками компанії вказані львівʼяни Ярослав Шуплат та Роман Михайлів. Ярослав Шуплат є братом дружини екс-посла України в Польщі Андрія Дещиці. Роман Михайлів фігурував в скандалі з незаконним рестораном «Хутірець» на Сихові. Йому належить низка будівельних компаній, що будують медцентр із готелем біля «Арени Львів» та 7-поверхівки біля залізничного вокзалу.