ПП «Бізнес Хол» придбало на онлайн-аукціоні в Львівської міськради закинуті будівлі на вул. Донецькій

На місці занедбаних господарських будівель на вул. Донецькій, 16 планують збудувати новий багатоповерховий житловий будинок. На засіданні сесії 8 лютого депутати Львівської міськради дозволили ПП «Бізнес Хол» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівництво багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

У квітні 2023 року ПП «Бізнес Хол» придбало на онлайн-аукціоні в Львівської міськради закинуті нежитлові будівлі загальною площею 847,2 м2 на вул. Донецькій, 16, заплативши 17,6 млн грн.

Як вказано у пояснювальній записці, у вересні 2023 року фірма «Бізнес Хол» звернулася до міськради Львова з проханням дозволити розробку проекту землеустрою ділянки під придбаною нерухомістю площею майже 0,17 га та передати її в оренду на для будівництва багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Бізнес Хол» зареєстроване у Сокільниках на вул. Львівській та займається будівництвом. Власниками компанії вказані львівʼяни Ярослав Шуплат та Роман Михайлів. Ярослав Шуплат є братом дружини екс-посла України в Польщі Андрія Дещиці. Роман Михайлів фігурував в скандалі з незаконним рестораном «Хутірець» на Сихові. Йому належить низка будівельних компаній, що будують медцентр із готелем біля «Арени Львів» та 7-поверхівки біля залізничного вокзалу.