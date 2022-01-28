На вул. Вернадського збудують поліклініку, медичний центр, пологовий будинок і готель

Поблизу стадіону «Арени Львів» збудують медичний центр з приватним пологовим будинком, поліклінікою та 15-поверховим готелем. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради на засідання 28 січня.

Йдеться про територію площею 4,7 га на вул. Вернадського поблизу стадіону «Арени Львів». Ще у 2020 році міська рада віддала цю територію в оренду через аукціон ПП «Лев міста 2012». Тоді в умовах конкурсу зазначалось, що тут мають збудувати лікарню і поліклініку. У липні 2021 року депутати погодили передачу 2 га на цій території в суборенду ТзОВ «Медіка».

Нову лікарню збудують на ділянці неподалік стадіону «Арена Львів»

Під час засідання 28 січня 2022 року виконавий комітет вніс зміни у містобудівну документацію та погодив будівництво масштабного медичного комплексу, а також 15-поверховий готель. При цьому будівництвом медичного центру будуть займатись дві компанії «Лев міста 2012» та «Медіка».

«Кілька будівель загальною площею орієнтовно 16 тисяч збудованих квадратних метрів, на рівні 5 поверхів. Тут інвестори планують розмістити поліклініку, медичний центр з лікування суглобів, приватний пологовий будинок і готель», – описує майбутній комплекс заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

Візуалізація мабутнього медичного центру

Під час засідання виконкому Зубач заявив, що в готелі на території медичного комплексу будуть розміщувати пацієнтів лікарні. Він також повідомив, що інвестор уже сплатив близько 2 млн грн орендної плати за користування землею.

За даними YouControl, ТзОВ «Медіка» зареєстроване у Чернівцях, його засновницею є підприємиця Інна Догадіна. До 2019 року вона була співвласницею медичної шведсько-української клініки Angelholm у Чернівцях. ПП «Лев міста 2012» належить львівському бізнесмену Роману Михайліву. Він фігурував в скандалі з незаконним рестораном «Хутірець» на Сихові.