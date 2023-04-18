З аукціону продали дві нежитлові будівлі на вул. Донецька, 16

Управління комунальної власності Львівської міськради продало закинуті будівлі на вул. Донецькій, 16 за 17,6 млн грн.

Йдеться про закинуті нежитлові будівлі загальною площею 847,2 м2. Будівлі розташовані на комунальній земельній ділянці площею 0,17 га, що призначена для реконструкції та обслуговування нежитлових будівель. Майно виставили на продаж 23 березня через електронний аукціон Prozorro Продажі зі стартовою ціною 15,5 млн грн.

Аукціон відбувся на електронному майданчику Prozorro. Продажі 18 квітня березня. Купити будівлі зголосилися компанії ПП «Бізнес Хол» та ТзОВ «Авейкен компані». Переможцем аукціону стало ПП «Бізнес Хол», що запропонувало купити будівлі 17,6 млн грн. 18 квітня управління комунальної власності ЛМР повідомило фірмі про намір підписати угоду купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Бізнес Хол» зареєстроване у Сокільниках на вул. Львівській та займається будівництвом. Власниками компанії вказані львівʼяни Ярослав Шуплат та Роман Михайлів. Ярослав Шуплат є братом дружини екс-посла України в Польщі Андрія Дещиці. Роман Михайлів фігурував в скандалі з незаконним рестораном «Хутірець» на Сихові. Йому належить низка будівельних компаній, що будують медцентр із готелем біля «Арени Львів» та 7-поверхівки біля залізничного вокзалу.