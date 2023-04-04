Будівля розташована на вул. Медведецького, 38

Управління комунальної власності Львівської міськради продало недобудовану будівлю на вул. Медведецького за 3 млн грн. Її придбало ТзОВ «ТЦ Все тут», що займається орендою нерухомості.

Йдеться про фактично збудовані каркаси одноповерхової будівлі на вул. Медведецького, 38, бічній вул. Любінської, загальною площею 215,6 м2. Будівля не перебувала в оренді й не використовувалась кілька років. Її виставили на продаж двічі, востаннє – 22 березня зі стартовою ціною майже 1,6 млн грн.

Аукціон відбувся на електронному майданчику Prozorro. Продажі 30 березня. Купити недобуд зголосилися підприємець Олександр Дупіряк та ТзОВ «ТЦ Все тут». Переможцем аукціону стало ТзОВ «ТЦ Все тут», що запропонувало купити будівлі за 3 млн грн. 31 березня управління комунальної власності ЛМР повідомило підприємцю про намір підписати угоду купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «ТЦ Все тут» зареєстроване майже три роки тому у Львові на просп. Шевченка, 18 та займається орендою нерухомості. Керівником та одноосібним власником компанії є львів’янин Віталій Молінський. Йому також належить низка компаній, пов’язаних із будівництвом.