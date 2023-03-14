Господарський суд Львівської області повернув у комунальну власність земельну ділянку площею 2,5 га в Рясне-Руському, яка незаконно перейшла у власність гаражного кооперативу «Пікап». Про це повідомляють «Наші Гроші. Львів».

Як повідомляв ZAXID.NET, у 2020 році, незадовго до приєднання Рясне-Руської громади до Львівської ОТГ, сільрада роздала у приватну власність майже 65 га землі. Ділянки отримали 18 будівельно-гаражних кооперативів, які створили незадовго до роздачі земель. «Гаражно-будівельний кооператив "Пікап"» отримав найбільше землі – 12 ділянок загальною площею 10,2 га.

Засновниками та членами кооперативу «Пікап» є Андрій Піх, син тодішнього депутата сільради, Ірина Мозуль, Тарас Дмитришин.

Через незаконну роздачу комунальних земель Франківська окружна прокуратура звернулась до суду. 23 лютого суддя Господарського суду Львівської області Роман Кидисюк визнав​ рішення Рясне-Руської сільради про передачу ділянки гаражному кооперативу «Пікап» площею 2,5 га недійсним та скасував державну реєстрацію права власності на неї.

Суд підтвердив, що для гаражного будівництва сільрада мала право виділяти ділянку лише з цільовим призначенням «землі житлової та громадської забудови», натомість передана ділянка входила до земель промисловості, транспорту, звʼязку, енергетики.