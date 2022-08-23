«Компанія з управління активами "Оптимум"» ошукала покупців квартир в ЖК на вул. Володимира Великого

Засновник та бухгалтерка львівського ТзОВ «Компанія з управління активами "Оптимум"» привласнили 16 млн грн, які інвестори вклали в будівництво житлового комплексу на вул. Володимира Великого, 2а.

Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, засновник компанії з управління активами та його мати, яка працює бухгалтеркою цієї фірми, продавали квартири у одній із львівських новобудов. Однак гроші, які покупці інвестували в будівництво, забудовнику не передавали, а привласнили собі. Через це саме будівництво ЖК фактично призупинилося.

Шахраї ошукали щонайменше 19 вкладників на загальну суму 16 млн грн.

Засновнику та бухгалтерці компанії повідомили про підозру за ч. 3 та ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство). Наразі вони перебувають за кордоном, тож невдовзі підозрюваних оголосять у міжнародний розшук.

У прокуратурі не повідомляють назви компанії, однак джерела ZAXID.NET у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про будівництво ЖК «Львівська мрія» на вул. Володимира Великого, 2а, ТзОВ «Компанія з управління активами "Оптимум"», його засновника Андрія Борисова та його матір Ірину Борисову. Андрій Борисов є сином колишнього радника міністра оборони Степана Полторака Олега Борисова.

У липні 2018 року компанія «Озерна алея» отримала містобудівні умови та обмеження на будівництво спортивно-рекреаційного комплексу з житлом «Львівська мрія» на вул. Володимира Великого, 2а. Того ж року інспектори ДАБІ скасували підприємству містобудівні умови через порушення зонінгу, однак це рішення замовник будівництва оскаржив у суді.

Компанія уклала інвестиційну угоду з ТОВ «Львівська мрія», засновниками якого також є Андрій Борисов та киянка Світлана Тертична, що продавала квартири в ЖК через ТзОВ «Компанія з управління активами "Оптимум"».

У 2020 році «Озерна алея» змінила забудовника на компанію «Рубікон Груп», яка почала будувати на цій ділянці ЖК Pictorial Після цього з’ясувалося, що «Львівська мрія» вже продала 90 квартир. Натомість компанія «Рубікон Груп» почала продавати квартири у новому житловому комплексі. У червні 2021 року вкладники ЖК «Львівська мрія» звернулися в поліцію, а 20 інвесторів розірвали угоди із «Львівською мрією» та через суд вимагали повернути їм гроші.

Тоді мерія Львова заявила про можливе шахрайство на будівництві ЖК та застерегла львів’ян від придбання в ньому житла. Своєю чергою, у ТзОВ «Рубікон Груп» заявили, що подаватимуть на мерію до суду, адже забудовник має відповідні документи на будівництво, однак до суду так і не подали. Зараз компанія «Рубікон Груп» через суд намагається розірвати договори купівлі-продажку квартир із вкладниками «Львівської мрії».

Компанія «Львівська мрія» причетна до ще одного скандального будівництва ЖК на вул. Княгині Ольги, 1-5. Йдеться про забудову території колишнього військового містечка №1. У червні 2019 року Державне бюро розслідувань почало розслідування через будівництво ЖК «Львівська мрія», оскільки при укладенні договору із забудовником про користування земельною ділянкою на території військового містечка посадовці Західного управління капітального будівництва Міноборони безоплатно передали землю площею 6,2 га приватній фірмі під забудову, тоді як ринкова вартість ділянки становить понад 45 млн грн. У червні 2021 суд скасував дозвіл на будівництво ЖК «Львівська мрія».