Спеціалісти встановлюють причину загоряння автомобіля і смерті людини

На Тернопільщині в автомобілі згорів 36-річний чоловік. Палаючий транспорт побачила теща загиблого, жінка намагалася витягнути його, але не змогла. Наразі спеціалісти встановлюють причину загоряння автомобіля і смерті чоловіка.

За інформацією ДСНС Тернопільщини, пожежа автомобіля Daewoo Lanos трапилася опівночі з 24 на 25 квітня в селі Літовище Шумської громади. Щоб погасити загоряння прибули рятувальники з Шумська, а під час ліквідації вогню, вони помітили, що всередині перебуває людина вже без ознак життя.

Працівники ДСНС про цей випадок повідомили в поліцію. На місце трагедії виїхала слідчо-оперативна група. «Під час перевірки з’ясували, що чоловік повернувся додому й, ймовірно, задрімав у салоні авто. У якийсь момент Daewoo Lanos спалахнув», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 25 квітня.

На незрозумілий шум з будинку вийшла теща водія й побачила в салоні палаючого авто непритомного зятя. Вона спробувала його дістати, але не змогла. Чоловік загинув. В поліції також повідомили ZAXID.NET, що наразі причину пожежі ще не встановили. Спеціалісти взяли взірці з тіла чоловіка і з автомобіля для детальнішого дослідження.

Факт загибелі людини слідчі внесли в ЄРДР відповідно до ст. 115 КК України (Вбивство з поміткою нещасний випадок).