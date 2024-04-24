У вівторок, 23 квітня, на будівельному майданчику заводу «Кроноспан» в селі Городок Рівненського району загинув 40-річний працівник, який впав у бетонозмішувач. Про це повідомили у прес-службі поліції Рівненщини.

«Слідчо-оперативна група встановила, що 40-річний рівнянин – працівник підрядного підприємства, за невідомих поки обставин, потрапив у бункер бетонного змішувача, де отримав несумісні з життям травми», – зазначили правоохоронці.

Як уточнила ZAXID.NET речниця ГУ ДСНС у Рівненській області Олеся Осипчук, близько 11:30 рятувальники отримали виклик на вулицю Барона Штейнгеля у село Городок. Вони прибули за вказаною адресою й допомогли дістати тіло чоловіка з бетонозмішувача.

Водночас на Facebook-сторінці заводу «Кроноспан», де стався нещасний випадок, повідомили, що окрім поліцейських, обставини події вивчає спеціальна комісія.



Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини). Санкція статті передбачає обмеження волі до п'яти років або ув’язнення до восьми років.

Додамо, «Кроноспан» – деревообробний завод, що розташований у селі Городок Рівненського району. За даними сервісу Опендатабот, директором підприємства є Іван Селехман. Основні напрямки діяльності «Кроноспану» – оптова торгівля деревиною, виробництво дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів, а також виробів із бетону, гіпсу та цементу.