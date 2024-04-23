Чоловік завантажував міндобриво і впав з драбини

На тернопільському агропідприємстві важко травмувався працівник. Нещасний випадок стався, коли чоловік завантажував міндобриво і впав з драбини. Співробітники викликали швидку медичну допомогу. Поліція за фактом травмування людини на підприємстві зареєстрували кримінальне провадження.

Нещасний випадок стався на підприємстві в Чортківському районі. На робочому місці травмувався 42-річний чоловік. Очевидцями нещастя були колеги потерпілого. Вони повідомили про подію керівників підприємства та поліцію. У важкому стані до реанімації бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Чортківського району в реанімацію.

Нещасний випадок трапився в Чортківському районі

«При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що чоловік, завантажуючи на автівку міндобрива, перебував на драбині. Проте не втримався, впав з метрової висоти на бетонне покриття та вдарився головою», – повідомили в поліції у вівторок, 23 квітня.

Працівник втратив свідомість. Медики бригади швидкої допомоги провели реанімаційні заходи і у важкому стані доправили його до лікарні.

Факт травмування людини на підприємстві слідчі внесли в ЄРДР відповідно до ч. 2 ст. 271 КК України (Порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило тяжкі наслідки). Триває розслідування.