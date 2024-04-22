Постраждалу шпиталізували в лікарню святого Луки

У будинку на вул. Володимира Великого, 61 у Львові дверима ліфта між поверхами затиснуло ноги жінці. 74-річну мешканку шпиталізували. На місці працює комісія для встановлення причин збою в роботі ліфта. У міськраді повідомили, що ліфт обслуговує приватна компанія.

Як повідомили у прес-служба ЛМР, інцидент трапився приблизно о 15:30.

«Будинок на вул. Володимира Великого, 61 – це дев’ятиповерхівка, яка не є на обслуговуванні в міської управляючої компанії, а є будинком ЖБК. Цей ліфт обслуговує ФОП Богонос. Чому жінці затисло ноги, наразі з’ясовує комісія. Попередній огляд показав, що всі деталі ліфта справні. Що стало причиною події, поки невідомо», – повідомили у Франківській районній адміністрації.

Рятувальники вивільняли жінку. У ДСНС Львівщини зазначили, що жінку защемило між першим та другим поверхами будинку.

Ноги жінки затисло між поверхами (фото ДСНС)

«Медичні працівники вкололи знеболювальний препарат та наклали турнікет. Пожежно-рятувальне відділення за допомогою гідравлічного інструмента вивільнили ноги жінки», – розповіли у ДСНС.

Постраждалу шпиталізували до лікарні св. Луки. За інформацією медиків, загрози життю немає, але стан жінки важкий.