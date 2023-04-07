Будинок, в якому трапилася трагедія

У п’ятницю, 7 квітня, у багатоповерхівці на вул. Мазепи, 13а, загинула жінка. Про це ZAXID.NET сказали у відділі комунікації поліції Львівської області.

«У ліфті виявили тіло жінки. Попередньо, вона загинула через падіння ліфта. Але зараз на місці працює слідчо-оперативна група, слідчі мають сказати точно пізніше», – прокоментували в поліції.

Пізніше у прес-службі ЛМР уточнили, що кабіна ліфта була на 6-му поверсі, де живе 47-річна загибла, тож падіння кабіне не було.

На місці працює слідчо-оперативна група і перебувають керівниця департаменту ЖКГ Ірина Маруняк та керівник ЛКП «Львівсвітло».

«На місці ми виявили, що жінка доїхала до свого поверху, тож падіння кабіни ліфта не було. Зараз слідчо-оперативна група тут, на місці, і з'ясовує всі обставини», – сказала Ірина Маруняк.

Жінка була вдовою, у неї залишилося двоє дітей 10 і 12 років. Із дітьми вже працюють фахівці управління «Служба у справах дітей».

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