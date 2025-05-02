Рятувальники біля ліфту багатоповерхівки, де загинула жінка

Правоохоронці повідомили про підозру у порушенні правил безпеки голові ОСББ «Балатон 324» та електромеханіку ЛКП через загибель 47-річної львів’янки у ліфті. Про це поліція та прокуратура повідомили 2 травня 2025 року.

Нещасний випадок у багатоповерхівці на вул. Мазепи, 13а трапився ще 7 квітня 2023 року. За даними слідчих, 47-річну львів’янку затисло між кабіною та шахтою ліфта через його технічну несправність. Від отриманих травм жінка загинула.

Через два роки після нещасного випадку слідчі повідомили, що оголосили підозри голові ОСББ, де сталась трагедія, та електромеханіку ЛКП, який відповідав за технічне обслуговування ліфта. Перед трагедією мешканці будинку неодноразово скаржились на несправність та поломки ліфта.

Із судових ухвал відомо, що мешканці скаржились, що ліфт зупинявся між поверхами, міг самостійно відкривати та закривати двері. Протягом тижня перед трагедією майстра до ліфта викликали 3-4 рази. У висновку експертизи, яку цитують у одній з судових ухвал, вказано, що на момент трагедії ліфт був несправним, не відповідав вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Львівська обласна прокуратура розповіла, що у 2019-2020 роках були виявлені порушення і заборонили експлуатацію цього ліфта, але він продовжував використовуватися. Зокрема, після закінчення зазначеного у паспорті терміну роботи, без проведеного позачергового техогляду або обстеження, а також без дозволу на його подальшу експлуатацію та за наявності несправностей, які впливали на його безпечну роботу.

ZAXID.NET інформував, що йдеться про ОСББ «Балатон 324», головою якого є Юрій Кукуруза, а ліфт обслуговувало ЛКП «Львівсвітло».

Підозрюваним інкримінують порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України). Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.