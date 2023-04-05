Новий керівник працює перший тиждень

ЛКП «Львівсвітло», що займається вуличним освітленням і ліфтовим господарством Львова, тепер очолює Олександр Єгоров. Така інформація з’явилась на сайті ЛМР у розділі про комунальне підприємство.

Згідно з даними сервісу YouControl, Олександр Єгоров очолив підприємство 31 березня 2023 року замість попереднього керівника – Руслана Миляника, який пропрацював в ЛКП «Львівсвітло» трохи менше року. Контракт із новим директором також укладений на рік.

Раніше Олександр Єгоров очолював муніципальну обрядову службу, що займається похованням і наданням ритуальних послуг. тепер замість нього обов'язки директора виконує Анна Дідух.

На сайті ЛМР зазначено, що Олександр Єгоров також є співзасновником медичного центру «Медісервіс Клінік» та директором з правових питань ЖК «Парк Тауер». Ще він займається запуском проектів в складі проектного управління в частині управлінського менеджменту.

Як інформував ZAXID.NET, у міськраді відбулась низка кадрових змін. Так, директор КУ Інститут міста Олександр Кобзарев перейшов на роботу у БФ «Незламні», керівник департаменту ЖКГ Олександр Одинець очолив ЛМКП «Львівтеплоенерго», а керівниця управління екології Олександра Сладкова стала заступницею директора департаменту економічного розвитку ЛМР.