Олександр Одинець залишається працювати в тій самій сфері

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Олександр Одинець очолить ЛМКП «Львівтеплоенерго». Про це повідомив сам посадовець у Facebook 3 квітня.

«Сьогодні мій останній день роботи в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР! Я мав честь очолювати один з найбільш складних і динамічних підрозділів міста. Шість років на керівних посадах в системі ЖКГ, проведених в Ратуші, надали колосальний досвід, знання, вміння вирішувати складні кейси», – написав Олександр Одинець.

Він додав, що попри звільнення з департаменту, залишається у структурі ДЖГІ.

«Дякую Андрію Садовому та Ірині Маруняк за мудрі настанови, чіткі і складні завдання, високопрофесійне керівництво, драйв, динаміку та довіру очолити одне з найбільших і технічно найскладніших підприємств міста – ЛМКП "Львівтеплоенерго"», – повідомив посадовець.

Нагадаємо, від 2019 року до цього часу «Львівтеплоенерго» очолював Валентин Вольський. Його натомість призначено директором ЛКП «Залізничнетеплоенерго», обов’язки якого виконував головний інженер Віталій Камінський. Виконувати обов’язки директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР тимчасово буде Ірина Маруняк.