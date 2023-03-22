Олександра Сладкова 3,5 року очолювала міське управління екології та природних ресурсів

Олександра Сладкова, яка з 2019 року очолювала управління екології та природних ресурсів Львівської міськради, переходить працювати на вищу посаду. Її призначено заступницею директора департаменту економічного розвитку. Також вона координуватиме проекти щодо впровадження зелених технологій. Про це у середу, 22 березня, повідомили ZAXID.NET у Львівській міськраді.

«Олександра вибудувала дуже якісну роботу в управлінні екології, запустила низку проектів і тепер матиме новий виклик в межах Львівської міської ради. Окрім цього, будемо продовжувати розвивати проекти, започатковані пані Сладковою в управлінні екології», – розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Про зміну посади розповіла сама Олексадра Сладкова у Facebook. «Приблизно кожні 2.5-3 роки я змінюю роботу. Цей час настав для мене в управлінні екології. Я вдосконалила команду управління, створила команду садівників і запустила процеси, що можуть працювати тепер без моєї щоденної участі. Думаю, що саме такою є стратегічна ціль будь-якого керівника», – написала Олександра Сладкова, зазначивши короткі підсумки своєї роботи на цій посаді.

Виконувати обов'язки керівника управління екології та природних ресурсів наразі буде заступниця начальника управління-начальник відділу Галина Микітчак.

37-річна Олександра Сладкова була керівницею управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міськради близько 3,5 року – з листопада 2019. Перед тим була начальницею відділу урбаністики ЛКП «Інститут просторового розвитку».

Посадовиця закінчила ЛНУ імені Івана Франка за спеціальностями «міжнародні економічні відносини» та «соціологія», а також ще низку навчальних програм в інших закладах. З 2012 року працювала в структурі Львівської міськради. Має досвід роботи у великих проектах з урбаністики, озеленення, мобільності, охорони спадщини.