Голови райадміністрацій Львова під час наради із заступницею мера Іриною Маруняк

У середу, 8 березня, у Львівській міськраді провели кадрові перестановки серед керівників районних адміністрацій (РА). Лише голова Личаківської РА Орест Тимчишин залишився на своїй посаді. Решту п’ять керівників РА очолять адміністрації в інших районах міста.

На думку міського голови Львова Андрія Садового, такі кадрові ротації поліпшать роботу районних адміністрацій. «Це менеджерське рішення, в користі якого я переконаний, адже людина, котра працює на одній позиції довший час, природньо стає менш чутливою до питань. Впевнений, на новому місці голови адміністрацій проявлять себе ще краще, аніж у своєму районі», – цитує Андрія Садового прес-служба мерії.

Надія Банах, яка очолювала Шевченківський район з 2017 року, відтепер обійматиме посаду голови Франківської районної адміністрації. Андрій Зозуля, який керував Галицьким районом Львова з грудня 2017 року, тепер буде переведений на ідентичну посаду у Сихівський район.

Галина Гладяк, яка очолила Сихівський район у грудні 2017 року, тепер буде головою Галицької районної адміністрації. Ірина Джурик з 2018 року очолювала Залізничну районну адміністрацію. Тепер її буде переведено головою районної адміністрації у Шевченківський район. Ігор Савка був виконуючим обов'язків голови Франківської адміністрації з липня 2021. Тепер він стане головою Залізничної районної адміністрації.

Водночас голова Личаківської районної адміністрації Орест Тимчишин залишається на своїй посаді.

На нових посадах керівники почнуть працювати з наступного тижня.