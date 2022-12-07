Під час засідання сесії у вівторок, 6 грудня, депутати Львівської міської ради погодили міський бюджет Львова на 2023 рік. Засідання відбувалось у закритому режимі, після чого прес-служба міськради повідомила про особливості бюджету на наступний рік. Так, на підтримку ЗСУ скерують півмільярда гривень, 700 млн грн – на програму теплопостачання. Окрім того, в бюджеті скоротили видатки на зарплати працівникам міської ради.

Як повідомила прес-служба мерії, одним із головних пріоритетів у ньому є підтримка Збройних сил України, зокрема передбачено 500 млн грн на Програму національного спротиву. Також важливими напрямками залишаються освітня і культурна галузі та забезпечення функціонування критичної інфраструктури.

«Бюджет має декілька особливостей, адже це бюджет міста в країні, яка у військовому часі. Головним пріоритетом бюджету є виділення 500 млн грн на підтримку Збройних сил України. Також ми пішли на дуже важливий крок і зменшили у бюджеті видатки, зокрема на працівників Львівської міської ради – скорочено на 10% кількісний склад, тобто понад 200 працівників. Третій дуже важливий аспект – збереження фінансування ключових програм, підтримка освіти, культури. Четвертий аспект – це є важливі програми, які зараз не можуть фінансуватись, згідно з постановою Кабміну, тому що вони не є критичними. Ці програми не будуть фінансуватися, але натомість будуть інші», – розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За словами директорки департаменту фінансової політики Вікторії Довжик, мета бюджету міста на 2023 рік – забезпечити безперебійне функціонування усіх важливих сфер Львівської МТГ.

«Це складний бюджет міста в умовах воєнного стану. Якщо порівняти із тим, як ми планували бюджет минулого року, то фактично 2 млрд грн є нових видатків, які викликані новими реаліями. Зокрема, ми фактично на 575 млн грн маємо більший показник по реверсній дотації на сьогодні; плануємо на 400 млн більше, ніж минулого року, на програму теплопостачання – на цей рік ми заклали на це 700 млн грн, що є найбільшою сумою за всі роки. Це пов’язане із тим, щоб для населення не збільшувалися тарифи, але мешканці мали стабільне теплопостачання. Так само ми, розуміли, що при прийняті державного бюджету, нам зменшили освітню субвенцію, тобто те, що йде на фінансування зарплат у галузі освіти. Ми ці кошти маємо перекривати, тому додатково до освітньої субвенції ми плануємо 460 млн грн з цього бюджету», – розповіла Вікторія Довжик.

За її словами, є ризики, що більше бюджет може не виконуватись.

«Ми це розуміємо. При цьому, бюджет сьогодні збалансований. Його основним завданням, як документу Львівської міської територіальної громади, є забезпечення безперебійного функціонування соціальної, освітньої, культурної сфер. Адже більша частина бюджету – все ж базові речі, як зарплати, енергоносії, аби всі наші школи, садочки, спортивні, культурні, комунальні установи, які працюють у різних сферах мали стабільну зарплату. Наше завдання – аби всюди горіло світло та було тепло. Прийнявши цей бюджет, ми маємо спокій, що всі базові потреби міської господарки будуть забезпечені», – зазначила посадовиця.