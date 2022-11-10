Місто закупило та передало на фронт дев'ять автівок та іншу допомогу військовим

Українські військові отримали допомоги від Львова на суму 120 мільйонів гривень. За гроші місто закупляло амуніцію, автівки та іншу потрібні речі і передавало львівським бригадам, які виконують бойові завдання на фронті: 125 та 103 бригаді ТрО, 80 десантно-штурмовій бригаді та 24 механізованій бригаді імені короля Данила.

«Від 24 лютого з податків львів’ян захисники отримали допомоги на 120 мільйонів гривень. Гроші з місцевого бюджету скерували на обороноздатність та підтримку львівських військових. Це пошиття форми, закупівля генераторів резервного живлення, засобів зв’язку, бронежилетів, технічного та операційного забезпечення, пального тощо», – повідомили 10 листопада у прес-службі ЛМР.

Також мерія передала військовим 9 автомобілів та понад тисячу комплектів зимової форми.

Від початку війни багато програм довелось призупинити, щоб перескерувати кошти на допомогу військовим. Українським захисникам допомагають за загальноміською програмою підтримки військових, яку прийняли на сесії Львівської міської ради.