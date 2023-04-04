Олександр Кобзарев керував аналітичним центром міської ради

Благодійний фонд «Незламні», що опікується однойменним національним реабілітаційним центром у Львові на базі Першого територіального медичного об’єднання, очолить Олександр Кобзарев. Про це повідомили на сторінці комунальної установи Інститут міста, якою Олександр Кобзарев керував із 2010 року.

«Довкола відбуваються зміни, які не оминули і нас. Наш директор відтепер очолюватиме команду БО «БФ «Незламні», – ідеться в повідомленні.

За даними сервісу YouControl, наразі обов’язки директорки фонду виконує директорка з розвитку Першого ТМО Львова Ірина Заславець.

Додамо, що Олександр Кобзарев також є депутатом Львівської обласної ради від партії «Самопоміч». А з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішов служити у ЗСУ.

БО «БФ «Незламні» заснована військовими Сергієм Костюченком і Єгором Олійником для лікування та реабілітації військових і цивільних, які постраждали під час війни з Росією. Ініціативу підтримали на державному рівні, також вона має амбасадорів серед відомих людей в різних країнах світу.

Залучені фондом кошти ідуть на допомогу українцям у національному реабілітаційному центрі «Незламні», де дорослі та діти, які постраждали від війни, отримують комплексну медичну допомогу. Це реконструктивна хірургія, ортопедія і роботичне протезування. Окрім того, у центрі займаються фізичною, психологічною та психосоціальною реабілітацією постраждалих військових та цивільних.

Додамо, що в структурі Львівської міської ради упродовж останнього часу відбулися й інші зміни. Так, ЛМКП «Львівтеплоенерго» тепер очолюватиме Олександр Одинець, який шість років керував департаментом житлово-комунального господарства ЛМР. Олександра Сладкова, яка працювала керівницею управління екології та природних ресурсів ЛМР чотири роки, перейшла працювати на вищу посаду в департамент економічного розвитку ЛМР.