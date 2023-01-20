У складі комплексу передбачено створення центру соціальної та професійної адаптації та дитячого центру

У четвер, 19 січня, журі Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу обрало найкращий проект будівництва комплексу багатоквартирних житлових будинків на вул. Миколайчука у Львові. У муніципальному житлі, проживатимуть ті, хто проходитиме реабілітацію в Національному реабілітаційному центрі «Незламні».

Як повідомила 20 січня прес-служба ЛМР, переможцем конкурсу став проект авторського колективу з Харкова Drozdov & Partners: Олег Дроздов, В’ячеслав Шемір, Денис Козак, Олег Тимофєєв, Віталій Правік, Ірина Шаповалова, Костянтин Руднєв.

Друге місце посів проект авторського колективу зі Львова AVR Development: Юліан Чаплінський, Володимир Йосипчук, Назарій Андрущак, Віталій Квич, Наталія Джелеп, Наталія Зубрицька, Софія Єрофєєва, Ксенія Бевзюк, Ростислав Гурський, Микита Макухін, Антон Войташек. Третє місце посів проект авторського колективу з Києва: Олексій Вавушка, Владислав Хижняк, Анна Хижняк.

Журі конкурсу також відзначили проект авторського колективу з Києва BURØ architects: Євген Борисенко, Анна Вікен, Володимир Обухов, Олексій Пахомов, Антон Олійник.

Загалом для участі в конкурсі зареєструвалися 25 команд, переважно з Києва та Львова. Були також заявки з Вінниці, Дніпра та Чернівців. 10 команд завершили роботу та подали конкурсні проекти, які розробляли впродовж трьох місяців.

Окрім житла, в складі комплексу передбачено створення центру соціальної та професійної адаптації та дитячого центру. Помешкання також зможуть використовуватися для соціально вразливих категорій населення.

Нагадаємо, що новий корпус реабілітаційного центру «Незламні» відкриють у квітні 2023 року.