Голова благодійного фонду «Незламні» Ірина Заславець разом із іншими учасниками фонду

Двоє військових Сергій Костюченко та Єгор Олійник, яких після важких поранень протезували у Національному реабілітаційному центрі «Незламні» у Львові, стали співзасновниками однойменного благодійного фонду. Благодійний фонд «Незламні» очолила громадська діячка та журналістка Ірина Заславець.

Як розповіли у Львівській міськраді, благодійний фонд «Незламні» створено для залучення коштів на забезпечення діяльності Національного реабілітаційного центру «Незламні», який створюють на базі Першого медобʼєднання Львова.

У фонді кажуть, що 100% зібраних благодійних грошей, за вирахуванням комісій платіжних систем, спрямовуються безпосередньо на статутні завдання благодійної організації.

Нагадаємо, на вихідних у Києві презентували Національний реабілітаційний центр «Незламні» та повідомили, що новий корпус реабілітації центру відкриють у квітні 2023 року.

Національний центр реабілітації «Незламні» на базі Першого медоб’єднання Львова надає якісну допомогу та реабілітацію постраждалим від війни. З кожним таким українцем там працює мультидисциплінарна команда: хірург, травматолог, протезист, психотерапевт, фахівець із реабілітації. Пацієнт не шукає допомоги за кордоном чи в кількох різних закладах, він отримує її в одному центрі.

Аби українці якнайшвидше могли відновитися після бойових травм, у центрі «Незламні» запустили програму протезування. Окрім звичайних протезів, спеціалісти центру розпочали встановлювати пацієнтам біонічні.