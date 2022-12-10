Пристрій вже працює в лікарні святого Луки

Відділення реабілітації лікарні святого Луки Першого медоб’єднання Львова отримало реабілітаційне обладнання для безперервного пасивного руху від української діаспори у Сан-Франциско (США). Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Отримане обладнання допоможе лікарям швидше «ставити на ноги» хворих із важкими травмами ніг. За його допомогою можна розробляти гомілково-ступневий та колінний суглоби.

Додамо, що у Першому медоб’єднанні Львова створюють Національний реабілітаційний центр Незламні, де медики лікують, протезують та реабілітують українців, постраждалих від війни. Завдяки підтримці донорів тут уже відкрили протезну майстерню та встановили перші біонічні протези.

Як інформував ZAXID.NET, Національна служба здоров’я України розширила перелік безоплатних послуг, що українці зможуть отримати у 2023 році за програмою медичних гарантій. Зокрема ідеться і про фізичну реабілітацію дорослих і дітей в умовах стаціонару. Тариф на цю послугу становитиме до 33 тис. грн.