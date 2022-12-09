Зі стегна бійця дістали дев'ять уламків

У Національному реабілітаційному центрі «Незламні» у Львові проходить реабілітацію львівський історик Орест Круковський, який мало не загинув на свій день народження. Він потрапив під мінометний обстріл, визволяючи Лиман, дев’ять уламків вп’ялися у його стегно і спровокували велику кровотечу. Зараз він проходить реабілітацію і хоче знову повернутися на фронт.

Оресту Круковському - 52 роки. Він – історик Музею національно-визвольної боротьби у Львові. Але з перших днів війни пішов захищати Україну, повідомили в Першому ТМО м. Львова.

«Коли почалася війна, прийшов час не тільки розповідати про цю боротьбу, а самому взяти в руки зброю», – каже чоловік.

Щодня з бійцем по декілька годин займаються спеціалісти і чутливість ноги поступово відновлюється

Пів року був на фронті, східний напрямок, де точилися запеклі бої. Попри постійну небезпеку йому вдавалося залишитися неушкодженим. Та 27 вересня, на День народження, Орест разом з побратимами пішов у наступ, аби звільнити Лиман. У бою чоловіка накрило мінометним обстрілом. Пригадує, що відчув тупий удар в стегно і як хлинула кров. Зупинити кровотечу самотужки не вдавалося. На щастя, на допомогу прийшов товариш, який наклав турнікет. Ще за мить з’явилася автівка з військовими і лікарем, який надав першу допомогу.

Розбитою ґрунтовою дорогою захисника везли до Краматорська. Ніхто не знав, чи встигнуть довезти: дорогою до лікарні Орест втратив близько двох літрів крові.

Чоловік переніс декілька операцій у Краматорську і Дніпрі, із ран чоловіка витягнули 9 уламків. Але Орест не відчував ноги. Лікарі припустили: чутливість може відновитися, але потрібна дуже хороша реабілітація. Тож його евакуаційним потягом відправили до Львова.

У реабілітаційному центрі «Незламні» Орест розпочав реабілітацію місяць тому.

«Золоте правило в реабілітації - встановити ціль, до якої рухаються пацієнт з командою. Адже найефективніше відновлення відбувається тоді, коли є абсолютне розуміння: для чого це людині. Наш незламний історик Орест Круковський чітко сказав: йому потрібно відновитися і ходити, аби знову повернутися на фронт», – кажуть у лікарні.

Тож щодня по кілька годин з ним працюють спеціалісти. І успіхи є. Поступово чутливість у нозі відновлюється. А це означає, що чоловік доб’ється поставленої мети.