Вартість цього шпиталю на колесах - 150 тис. євро

З Львівщини для порятунку наших воїнів передали мобільний шпиталь, який не має аналогів ні в Україні, ні в світі. Він пристосований до сучасних умов ведення війни. Обладнаний двома операційними столами, п‘ятьма реанімаційними, стоматологією, апаратами УЗД та ШВЛ, моніторами життєдіяльності та іншими засобами для надання первинної медичної допомоги, повідомив 8 грудня голова ЛОВА Максим Козицький.

Одночасно у цьому мобільному шпиталі можуть надавати допомогу до 10 пораненим і стабілізувати понад 80 людей на добу.

У ньому одночасно можуть надавати допомогу до 10 пораненим

Мобільний госпіталь обладнаний моніторами життєдіяльності, мобільними та реанімаційними кріслами, медичним столом, апаратами-ШВЛ, дефібрилятором, стоматологічною установкою, переносним УЗД-апаратом, відсмоктувачем для торакальних або абдомінальних ран, перфузорами для анестезії, каутером для зупинки кровотеч.

У салоні є WI-FI-роутер, який одночасно може забезпечити зв’язком до 100 абонентів.

«Усі пристрої мають безперебійне живлення, що вкрай важливо, коли ворог прицільно б’є по енергооб’єктах. Крім того, на відміну від стаціонарних, цей госпіталь може розташовуватись значно ближче до зони, де тривають бої, – за 20-30 км від неї. Це дозволяє швидше стабілізувати поранених, збільшити їхні шанси на виживання і зменшити ймовірність важких наслідків для здоров’я», – твердить Максим Козицький.

Створили цей госпіталь німецькі інженери та лікарі у співпраці з ГО «Інноваційний фонд».

Цей шпиталь створили німецькі інженери та лікарі, багато з яких є вихідцями з України, у співпраці з ГО «Інноваційний фонд». Перш ніж конструювати госпіталь, вони з’ясували потреби наших воїнів, вивчили досвід НАТО і облаштували на базі автобуса Mercedes-Benz розробку, яка зараз єдина у своєму роді.

Для безперебійного живлення інженери зменшили в об’ємі акумулятори, які дозволяють перетворювати струм при роботі двигуна з 24В до 220В. Тобто автобус здатен самостійно продукувати енергію для медичної апаратури. Крім того, усі апарати мають власні акумулятори на 6 годин роботи. Також зовні є вихід для під’єднання до зарядного пристрою.

Вартість шпиталю – 150 тис. євро. Суму зібрали всього за 1,5 місяця. Донатили на нього як українці в Німеччині, так і німці. Щоб люди чітко знали, куди йдуть гроші, збирали їх українське товариство та громада міста Рансбах-Баумбах.

8 грудня мобільний шпиталь поїхав у розпорядження Командування медичних сил ЗСУ.