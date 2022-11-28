Лієв Шрайбер є послом фандрейзингової платформи зі збору коштів для України UNITED24

Відомий американський актор і продюсер Лієв Шрайбер, який є амбасадором United24, оголосив благодійний збір на 1000 генераторів для українських медзакладів. Цю акцію він присвятив Дню Подяки, – повідомило МОЗ України.

«Українські медики працюють під обстрілами й бомбардуваннями з першого дня війни. Їхні руки творять дива щодня, рятуючи людські життя. Я знаю, що вони достатньо відважні, аби працювати при свічках і ліхтариках. І найменше, що ми можемо для них зробити, – це створити умови, за яких вони зможуть просто виконувати свою роботу. Найважливішу роботу», – зазначив актор.

Ціль збору – 1000 генераторів. І лише за кілька днів вже зібрано 40% необхідної суми.

За словами заступниці міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марії Карчевич, в Україні наразі є додаткова потреба у понад 1000 генераторах різної потужності. Закуплені в рамках благодійної акції прилади передадуть медзакладам у регіони.

«Ми дуже вдячні Лієву Шрайберу за підтримку та цей важливий збір, і кожному донору за внески, які повертають світло не тільки в наші лікарні, але й в наші серця», – твердить Марія Карчевич.

Долучитися до збору можна за посиланням: https://donorbox.org/lievschreiber

До слова, Лієв Шрайбер – американський сценарист, кінопродюсер, кінорежисер, актор театру та кіно. Лауреат премії «Тоні». Відомий декількома блокбастерами, зокрема трилогією «Крик». Знімався у фільмах «Омен», «Ігри чемпіонів», «Острів собак», «Людина-павук. Навколо Всесвіту» тощо.