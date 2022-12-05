Після надважких травм, жінка зможе ходити своїми ногами

Львівські хірурги спільно з Сарою Такер, відомою британською реконструктивною хірургинею з Оксфордської клініки, зробили 40-річній Оксані Лук’янець з Бахмута складну реконструктивну операцію: взяли клапоть найширшого м'яза зі спини і пересадили на травмовану ногу. Ця операція врятувала кінцівку пацієнтки від ампутації, повідомили в Першому ТМО м. Львова.

У липні цього року Оксану ледь живу відкопали з п’ятиметрової вирви, що утворилася від прильоту російської ракети. До лікарні Дніпра жінку доправили у вкрай важкому стані. У неї діагностували уламкові поранення правої легені, печінки, обширні рани лівого плеча, відкритий перелом обох ніг та правої руки. 11 днів за її життя боролися в реанімації. Щойно стан вдалося стабілізувати, Оксану евакуаційним потягом доправили до Львів, в Національний реабілітаційний центр «Незламні» Першого ТМО Львова.

У львівській лікарні Оксані долікували рани живота, рук, ніг. Найбільша боротьба була за збереження нижньої кінцівки від ампутації. Пацієнтка мужньо витримала 10 хірургічних втручань. Зрештою, хірурги провели пацієнтці складну реконструктивну операцію «free flap».

Оперативне втручання львівські хірурги провели спільно з Сарою Такер, відомою британською реконструктивною хірургинею з Оксфордської клініки. Вони взяли клапоть найширшого м‘яза зі спини та пересадили його на травмовану ділянку ноги, зшиваючи найдрібніші судини.

«Операція тривалістю 12 годин завершується успіхом: оголену кістку вдається закрити, пересаджена ділянка тканин добре приживається, відновлюється кровопостачання. Такі технології дають шанс зберегти кінцівки, обличчя, органи та частини тіла, запобігають ампутаціям кінцівок та суттєво покращують якість життя пацієнтів з воєнною травмою», – повідомили в лікарні.

Пересаджений м‘яз прижився, кінцівку жінки врятовано. І хоч на Оксану чекає ще декілька операцій на кістці, вона точно зможе ходити своїми ногами.