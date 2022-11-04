Пацієнт мав важке мінно-вибухове поранення лівої ноги з частковим ураженням стегнової кістки

Хірурги львівської лікарні св.Пантелеймона (колишня лікарня швидкої медичної допомоги) вісім годин оперували молодого бійця, аби відновити функцію ноги. Він переніс вже десяту операцію. Попереду тривала реабілітація, але чоловік вірить, що у нього все буде гаразд.

«Дуже довга і складна восьмигодинна операція, щоб відновити функцію ноги нашого бійця. Здійснили пересадку нерва, у зв’язку з гігантським його дефектом, який виник після мінно - вибухового поранення. Разом переможемо», – написав 4 листопада у Facebook завідувач першого хірургічного відділення лікарні Гнат Герич.

Гнат Герич розповів ZAXID.NET, що сьогодні, 4 листопада, молодому харків'янину зробили складну реконструктивну операцію – провели аутотрансплантацію нерва.

«Пацієнт мав важке мінно-вибухове поранення лівої ноги з частковим ураженням стегнової кістки, у нього була величезна рана, вирвало велику частину тканин стегна. Разом з тканинами було вирвано і сідничний нерв, який є дуже важливий, бо відповідає за функцію кінцівки, за рухи стопою і м’язами гомілки», – каже Гнат Герич.

Спершу лікарі, за словами хірурга, робили все можливе, аби закрити раневий дефект. Лікарі з різних міст докладали максимум зусиль, аби врятувати чоловікові ногу. Згодом він потрапив до львівської лікарні, де його теж кілька разів прооперували. Загалом, аби врятувати бійцю ногу, йому зробили дев’ять оперативних втручань. Пацієнт був на тривалій реабілітації. І 4 листопада йому провели десяту складну реконструктивну операцію.

«У пацієнта було вирвано сідничний нерв довжиною 7 см. Цей нерв є наймасивнішим. І щоб відновити функцію ноги, ми провели аутотрансплантацію нерва: узяли нерви з гомілок і пересадили їх на місце втраченого нерва. Операція пройшла успішно. Для відновлення функцій ноги потрібно десь півроку. Тепер все буде залежати від організму пацієнта і адекватної післяопераційної реабілітації», – каже Гнат Герич.