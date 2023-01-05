У новому триповерховому корпусі розмістять палати та їдальня

Журі обрало переможця архітектурного конкурсу на найкращий проект реабілітаційного центру в Брюховичах, який стане частиною Національного реабілітаційного центру «Незламні».

Центр облаштують на вул. Івасюка, 74. Учасникам архітектурного конкурсу необхідно було розробити пропозицію реконструкції наявної будівлі лікарні з надбудовою третього поверху та добудовою частини приміщень.

Переможцем конкурсу стали архітектори Проектної майстерні Бєляєвих. За проектом, це буде триповерховий корпус із палатами, де будуть передбачені місця для пацієнтів і їх піклувальників.

Зі сторони вул. Ряснянської облаштують гаражі для спецтранспорту та відкритий наземний паркінг для автомобілів.

«У пропонованій планувальній структурі забезпечується чітке розділення між реабілітаційним центром та приймальним відділенням. Формуються стрункі та інтуїтивно відчитувані зв'язки між терапевтичними зонами зі збереженням приватності для пацієнтів стаціонару. При зонах палат стаціонару з’являються "осередки життя" – приміщення, що надаються до поліфункційного використання», – пояснюють архітектори.

Фасади вже наявних будівель корпусів кардинально не змінюватимуть, натомість нове триповерхове крило з палатами та їдальнею та об’єм рецепції частково закривають найбільш масивний фрагмент фасаду наявного корпусу.

Зазначимо, що на вул. Івасюка, 74 у Брюховичах розташована колишня 7-ма кардіологічна лікарня, що входить у Перше територіальне медичне об’єднання.