Перший біонічний протез руки отримав 33-річний десантник Михайло Юрчук.

У Національному реабілітаційному центрі «Незламні» Першого медоб’єднання Львова встановили перший біонічний протез руки. Його отримав 33-річний десантник Михайло Юрчук. Захисник втратив руку та ногу навесні на Харківщині, а сьогодні знову може рухати пальцями, повідомила 16 вересня прес-служба ЛМР.

Михайло – десантник. Служити пішов в 2016-му. У березні їх перекинули на Харківщину, під Ізюм. Якось зранку на них пішов танковий взвод росіян, 16 танків.

« Хлопець побіг діставати своїх. Не добіг. Підірвався. Ще до війни він вирішив - смерть краще за каліцтво. Тому коли побачив, що немає руки і розтрощена нога, дістав гранату. Скористатися нею не дали побратими. До місця евакуації вони кількам кілометрів тягнули Мішу під обстрілами, ризикуючи життям. І він вирішив жити далі, жити так, щоб не соромно було перед побратимами, тими, хто його врятував», – повідомила директорка з розвитку Першого медоб'єднання Львова Ірина Заславець.

Біонічний протез Михайлові встановили за фінансової підтримкт ІТ-компанії Symphony Solutions. Це протез українського виробника Esper Bionics.

На протезування чекають сотні поранених війною українців, тому Національний центр реабілітації «Незламні» спільно з благодійною платформою dobro.ua розпочали благодійний проект «Протези для незламних», завдяки якому щонайменше півсотні українців отримають надсучасні біонічні протези.

«Пригадуєте сльози щастя, коли вперше побачили відео зі Степаненками, яких протезували у США? Тепер це стало реальністю в Україні, у Львові: тут захисник України Михайло отримав біонічну руку. Тут тисячі українців зможуть отримати сучасні протези та шанс на щасливе життя. Ми дуже чекали цього дня», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Тим, хто втратив верхню кінцівку, зазвичай встановлюють гаки або косметичні протези. Перші – для роботи, другі – щоб не привертати увагу. Проте справді якісним рішенням для таких людей є біонічний протез руки. Завдяки спеціальним сенсорам він може відтворювати звичні рухи. Людина напружує м’яз на ампутованій кінцівці – і кисть реагує.

«Встановлення першого біонічного протезу - це ще один важливий крок до порятунку українців в Україні. Цього потребують сотні людей. Українські лікарі в українських лікарнях відновлять кожного українця, який постраждав від війни. Це мета, яку ми ставимо перед собою в Національному реабілітаційному центрі «Незламні». І ми до неї йдемо, щодня розвиваючи протезування, реконструктивну хірургію, ортопедію, систему реабілітації як фізичної, так і психологічної», – наголосив гендиректор Першого медоб’єднання Львова Олег Самчук.

Аби допомогти півсотні українців, потрібно зібрати 100 мільйонів гривень. Долучитись просто: потрібно перейти на сайт dobro.ua і натиснути кнопку «Підтримати». Ви можете самі вказати суму, якою підтримаєте проект.

Також можна відправити благодійну SMS, вартістю 20 грн на номер 88001.