У львівському центрі «Незламні» завдяки спонсорам встановили перший біонічний протез 33-річному десантнику

Після оголошення про запуск благодійного проекту «Протези для незламних» за одну добу вдалося зібрати 1 млн грн на біонічні протези ветеранам війни. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Для близько 50 постраждалих, які потребують таких протезів, треба назбирати 100 млн грн.

Першими благодійниками стали 2615 людей, які переказували від кількадесят гривень до кількох тисяч.

«Перший мільйон гривень на #ПротезиДляНезламних зібрано. Це дуже круто і важливо. Але зупинятись не можна! Розкажіть своїм друзям в Україні та за кордоном про цю можливість. Маємо разом зібрати гроші на якісні, але дорогі біонічні протези для українців, які постраждали від війни», – написав Андрій Садовий ввечері 17 вересня.

Нагадаємо, у Національному реабілітаційному центрі «Незламні» Першого медоб’єднання Львова встановили перший біонічний протез руки. Його отримав 33-річний десантник Михайло Юрчук, який навесні в боях на Харківщині втратив руку та ногу.

Тим, хто втратив руку, зазвичай встановлюють гаки або косметичні протези. Перші – для роботи, другі – щоб не привертати увагу. Проте справді якісним рішенням для таких людей є біонічний протез. Завдяки спеціальним сенсорам він може відтворювати звичні рухи. Людина напружує м’яз на ампутованій кінцівці – і кисть реагує.

На протезування чекають сотні поранених війною українців, тому Національний центр реабілітації «Незламні» спільно з благодійною платформою dobro.ua розпочали благодійний проект «Протези для незламних», завдяки якому щонайменше 50 українців отримають надсучасні біонічні протези. Щоб допомогти їм, потрібно зібрати 100 мільйонів гривень. Для цього потрібно перейти на сайт dobro.ua і натиснути кнопку «Підтримати». Також можна відправити благодійну SMS вартістю 20 грн на номер 88001.