Управління архітектури та урбаністики проведе всеукраїнський архітектурний конкурс на проектну пропозицію нового будівництва комплексу багатоквартирних житлових будинків на вул. Миколайчука в межах екосистеми реабілітації «Незламні» і аналогічний конкурс на проектну пропозицію реабілітаційного центру на вул. Івасюка у Брюховичах. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

У першому конкурсі ідеться про будівництво багатоквартирних житлових будинків на двох земельних ділянках з прибудованими приміщеннями громадського призначення. Проектовані обʼєкти на першому етапі призначені для проживання людей, які проходять реабілітацію у Львові. Згодом будинки зможуть використовуватися для вирішення проблеми житлового забезпечення соціально вразливих категорій населення.

У складі комплексу передбачається створення центру соціальної, професійної адаптації і дитячого центру.

Ділянки для будівництва розташовані неподалік Першого міського територіального медичного об'єднання Львова, на базі якого, зокрема, діятиме реабілітаційна екосистема Незламні.

У другому випадку ідеться про реконструкцію будівлі лікарні з надбудовою третього поверху та добудовою частини приміщень. Також необхідно опрацювати фасадні рішення для інших об’єктів на території лікарні та створити загальне образне рішення реабілітаційного центру.

На вулиці Івасюка у Брюховичах розташова 7-ма кардіологічна лікарня, яку торік виконком передав лікарні швидкої медичної допомоги (тепер – Перше ТМО).

Територія кардіолікарні у Брюховичах, яку мають реконструювати

До участі у конкурсах запрошуються архітектори та групи архітекторів з досвідом. Останній день реєстрації – 30 жовтня, подати конкурсні проекти можна буде до 2 грудня включно. До середини грудня журі має визначити переможця. Призовий фонд на проекти житлового комплексу – 600 тис. грн (перша премія – 260 тис. грн, друга премія – 200 тис. грн, третя – 140 грн), призовий фонд на проекти реконструкції лікарні у Брюховичах – 1,5 млн грн (перша премія – 700 тис. грн, друга премія – 500 тис. грн, третя – 300 тис. грн).

З детальними умовами конкурсів можна ознайомитись тут і тут.

«У Львові створюють екосистему реабілітації Незламні, щоб тисячі українців, які постраждали від війни, не змушені були їхати за кордон на реабілітацію та протезування. Екосистема передбачає формування мережі об’єктів, тож тепер на всеукраїнських архітектурних відкритих конкурсах ми шукаємо неймовірні проекти на два з них», – прокоментували в управлінні архітектури та урбаністики.