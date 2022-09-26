У Львові в реабілітаційному центрі «Незламні» відкрили мобільну майстерню протезування
У майстерні допомагатимуть військовим і цивільним, які постраждали від російської агресії
У понеділок, 26 вересня, у Національному реабілітаційному центрі «Незламні» Першого медоб’єднання Львова відкрили мобільну майстерню протезування. У ній надаватимуть допомогу не лише військовим, а й цивільним, які постраждали від російської агресії. Вартість проекту становить близько 1 млн євро. Його реалізували Мальтійська служба допомоги спільно з Міністерством охорони здоров'я України та Німеччини.
Майстерня розташована на базі національного центру реабілітації «Незламні». Усе необхідне обладнання, повідомили у прес-службі лікарні, комплектуючі до протезів та матеріали одного з найкращих у світі виробників - німецької компанії «Ottobock» – надала Мальтійська служба допомоги за підтримки уряду Німеччини та МОЗ України. Разом з майстернею Центр «Незламні» отримав 200 протезів, повідомила прес-служба Першого медоб’єднання.
«У цій майстерні для пацієнтів, які потребують протезування, будуть проводити заміри, а медики налаштовуватимуть та доопрацьовуватимуть протези. Тут вже встановлено все необхідне обладнання, а персонал Першого медичного об’єднання навчається у найкращих американських фахівців, щоб надавати послуги найвищого рівня в себе вдома, в Україні», – повідомив у Telegram міський голова Львова Андрій Садовий.
Фото Telegram Андрія Садового
До реабілітаційної команди майстерні, повідомила прес-служба ЛОВА, входять лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, протезист, реабілітаційна медична сестра і психолог. Команда співпрацює з хірургом, який оперував пацієнта, для того, щоб підібрати найбільш ефективну програму реабілітації індивідуально для кожного.
Протезами пацієнтів забезпечують лікарня і донори. У майстерні працюють і закордонні фахівці, які навчають команду майстерні. Тут вже побували медики з Ізраїлю, Данії, Великобританії і США.
«Ми зараз змінюємо підходи до реабілітації і в кожному закладі, який має пакет від Національної служби здоров’я України, буде кабінет асистивних технологій. Тут (у Першому ТМО) він працює. В той же час, завдяки співпраці з урядом Німеччини та Мальтійською службою допомоги, містом Львовом, нам вдалося організувати тут і протезну майстерню, яка підганяє протези під культю», – повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, який був на відкритті майстерні.
За його словами, людина, яка займається підгонкою протезів, є членом мультидисциплінарної команди, і перебуватиме в операційній, коли пацієнтові роблять ампутацію, або ж коли оперують пацієнта повторно (щоб підходив протез) вже після перенесеної бойової ампутації на першому етапі евакуації. Це зробить простішим в подальшому протезування, коли відразу в операційній роблять всі операції, які рятують життя й інші так звані практичні операції для того, щоб протез забезпечував повноцінне функціонування.