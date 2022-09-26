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У майстерні допомагатимуть не лише військовим. Зараз більша частина пацієнтів – це цивільні, які постраждали внаслідок військової агресії. Також є цивільні, що мають вроджені патології і потребують протезування.

До реабілітаційної команди майстерні, повідомила прес-служба ЛОВА, входять лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, протезист, реабілітаційна медична сестра і психолог. Команда співпрацює з хірургом, який оперував пацієнта, для того, щоб підібрати найбільш ефективну програму реабілітації індивідуально для кожного.

Протезами пацієнтів забезпечують лікарня і донори. У майстерні працюють і закордонні фахівці, які навчають команду майстерні. Тут вже побували медики з Ізраїлю, Данії, Великобританії і США.

«Ми зараз змінюємо підходи до реабілітації і в кожному закладі, який має пакет від Національної служби здоров’я України, буде кабінет асистивних технологій. Тут (у Першому ТМО) він працює. В той же час, завдяки співпраці з урядом Німеччини та Мальтійською службою допомоги, містом Львовом, нам вдалося організувати тут і протезну майстерню, яка підганяє протези під культю», – повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, який був на відкритті майстерні.

За його словами, людина, яка займається підгонкою протезів, є членом мультидисциплінарної команди, і перебуватиме в операційній, коли пацієнтові роблять ампутацію, або ж коли оперують пацієнта повторно (щоб підходив протез) вже після перенесеної бойової ампутації на першому етапі евакуації. Це зробить простішим в подальшому протезування, коли відразу в операційній роблять всі операції, які рятують життя й інші так звані практичні операції для того, щоб протез забезпечував повноцінне функціонування.