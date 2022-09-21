Це вже друге протезування у львівському реабілітаційному центрі

Пацієнту Національного реабілітаційного центру «Незламні» у Львові встановили біонічний протез, надрукований на 3D принтері. Найлегший у світі протез отримав 33-річний Юрій Бахір, який втратив руку внаслідок мінно-вибухової травми.

Протез TrueLimb – є унікальною розробкою американської компанії Unlimited Tomorrow. Цей первинний протез можна встановлювати відразу після загоєння ран на ампутованій кінцівці. Пацієнт може керувати протезом і рухати пальцями завдяки спеціальним сенсорам, скорочуючи м’язи.

Це другий такий протез, який встановили українцеві. Першою була 9-річна Саша з Бучі. Дівчинка отримала нову руку в США за програмою Олени Зеленської. На такий же протез очікують інші пацієнти, серед яких 41-річний Олександр Яшук із Житомира. Свою руку він втратив в бою біля Чорнобиля.

«Крок за кроком ми продовжуємо реалізовувати нашу мету – рятувати, протезувати і реабілітувати українців в Україні. Національний реабілітаційний центр “Незламні” розпочав співпрацю з виробником високоякісних біонічних протезів рук Unlimited Tomorrow. Завдяки глобальній організації Singularity Group, українському фонду Red Line та провідній креативній агенції Tabasco такими протезами вдасться забезпечити українців, які постраждали від війни», – повідомили у Першому медичному об’єднанню Львова, до якого входить Центр.

Нагадаємо, перший біонічний протез руки у Національному реабілітаційному центрі «Незламні» встановили 33-річному десантнику Михайлу Юрчуку, який навесні в боях на Харківщині втратив руку та ногу.

Усім, хто потребує протез, слід звертатися за телефоном 0 800 333 003. Для програми протезування Центр «Незламні» разом з благодійною платформою Dobro.ua збирають кошти на придбання постійних біонічних протезів для українців, які постраждали від війни.