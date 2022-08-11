Мальтійська служба допомоги, Львівська міська рада та Перше медичне об’єднання Львова підписали меморандум про співпрацю у межах якого створять «майстерню протезування» для проекту Національного реабілітаційного центру «Незламні» (UNBROKEN) у Львові. Йдеться орієнтовно про 1 млн євро інвестицій, повідомляє прес-служба ЛМР.

Майстерня працюватиме на базі Першого ТМО. Для цього Мальтійська служба допомоги зголосилася безоплатно надати обладнання.

«Наше завдання – забезпечити весь цикл: і протезування, і виробництво протезів, і всі види реабілітації, і можливість для людей проживання та адаптації до нових умов. Ми говоримо про психологічну, фізичну та соціальну реабілітацію. Весь цей складний комплекс разом називатиметься екосистемою реабілітації «Незламні», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

«Мальтійська служба вже 32 роки працює в Україні. З перших днів повномасштабної війни ми розгорнули масштабну кампанію допомоги для України. Цей проект буде фінансуватись міністерством закордонних справ Німеччини», – зазначила Жанін Літмайер, програмна директорка Malteser International.

Окрім цього, завдяки Мальтійській службі допомоги персонал майбутнього відділення протезування уже навчається у кращих спеціалістів з ортопедії в Німеччині. Відділення складатиметься із двох частин: приміщення в лікарні, де пацієнтам робитимуть заміри та відбитки, а також самої майстерні, де виготовлятимуть протези.

Національний реабілітаційний центр «Незламні» (UNBROKEN) стане першим в Україні центром, де отримувати фізичну, психологічну та соціальну реабілітації зможе щороку 50 тисяч українців. Пацієнт не лише отримуватимете тут протез, а й успішно повертатиметься до повноцінного життя.

До проєкту уже долучилися перші фінансові донори: компанії «АТБ», «Symfony Solutions», «Space Art», Група «ПЗУ Україна» та посольство Швейцарії в Україні. У день презентації проекту меценати зібрали понад 2 млн євро. У липні в рамках екосистеми відкрили містечко для вагітних переселенок «Незламні матусі», де вже живуть матері із дітьми, що втекли від війни до Львова.