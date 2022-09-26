Під час зустрічі обговорили використання матеріалу для утеплення житла для переселенців

Міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся із відомим японським архітектором Сігеру Баном. На зустрічі обговорили напрацювання нового прототипу тимчасового житла для вимушено переміщених осіб.

Як повідомляє прес-служба ЛМР, на зустрічі з архітектором обговорили використання матеріалу стирофом для утеплення тимчасового житла для вимушено переміщених осіб. Такий прототип наразі напрацьовують у Польщі спільно із японським представництвом, а згодом планують доставити до Львова для реалізації нового методу будівництва житла.

«Я дуже надіюсь співпрацювати з вами та вашими людьми, щоб допомогти перебудувати соціальні простори для містян», – зазначив Сігеру Бан під час візиту до Львова і зробив запис у Книзі почесних гостей Львова.

Сігеру Бан – лауреат Прітцкерівської премії 2014 року (це аналог Нобелівській премії у сфері архітектури). У своїх роботах розробник часто використовує нетрадиційні, але доступні матеріали: папір, бамбук, тканину. Також відомий архітектор проектує житло для людей, які залишились без даху над головою.

Андрій Садовий презентував японському архітектору проект Національного реабілітаційного центру «Незламні». А ще обговорюються локації, де, за ідеєю Сігеру Бана, можна було б реалізувати тимчасові мистецькі об’єкти.

«Співпраця з вами розширить наші горизонти. Сподіваюсь, ви для себе заново відкриєте Україну і залишите свій слід у Львові. Ми будемо інформувати вас щодо наших архітектурних конкурсів. Ваша участь буде великою честю для нас», – зазначив Андрій Садовий.

Нагадаємо, для переселенців у Львові облаштують нове тимчасове житло, адаптоване для проживання взимку. Вісім двоповерхових будиночків на 1300 місць зведуть на Сихові. Туди переселять людей з трьох контейнерних містечок, де переселенці проживали дотепер.