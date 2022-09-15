Пристосоване до зими контейнерне містечко зведуть на Сихові

Для переселенців у Львові облаштують нове тимчасове житло, адаптоване для проживання взимку. Вісім двоповерхових будиночків на 1300 місць зведуть на Сихові. Туди переселять людей з трьох контейнерних містечок, де переселенці проживали дотепер.

У четвер, 15 вересня, у львівській мерії повідомили про намір розмістити нове тимчасове житло для переселенців на Сихові поруч з контейнерним містечком «Маріяполіс». Вісім двоповерхових будиночків будуть адаптовані для проживання взимку – там жилові блоки, санвузли та їдальні будуть в одному приміщенні. Натомість містечко у Стрийському парку демонтують, а два інші (на вул. Пулюя та на просп. Червоної Калини) – законсервують на зиму.

Як пояснив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач, у новому зимовому містечку всі вигоди будуть в одному приміщенні.

«У літній період люди були задоволені проживанням у теперішніх будиночках, вони мають опалення, і мешканці вже можуть вмикати електричні батареї у своїх кімнатах. Але взимку там буде не дуже комфортно, адже, щоб скористатися туалетом чи душем, людям треба виходити на вулицю. Тому ми вирішили переобладнати містечка таким чином, щоб в одному приміщенні були і житлові кімнати, і харчоблок, і душові та туалети», – пояснив Любомир Зубач.

Для облаштування нового містечка польський уряд передасть Львову додаткові модульні контейнери. Також використають контейнери зі Стрийського парку. «Це містечко виконало свою роль і його демонтують. На його місці, як і обіцяли, відновимо спортивні майданчики. Натомість «Маріяполіс» та містечко на вул. Пулюя на зиму законсервуємо. А у весняно-літній період їх зможуть використовувати знову», – додав Любомир Зубач.

Посадовець розповів, що на поставки перших контейнерів від польського уряду очікують вже наступного тижня. У новому адаптованому до зими містечку загалом зможе проживати 1300 людей. Зараз у модульному житлі у Львові мешкає близько 1 тис. вимушено переміщених українців, тому ще 300 місць будуть запасними.