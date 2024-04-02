Нещасний випадок стався в Підволочиській громаді

На Тернопільщині на фермі під час обвалу даху загинув підліток. 17-річний хлопець перебував всередині покинутого приміщення, коли на нього впала частина покрівлі. Медики бригади швидкої допомоги не змогли врятувати життя юнакові. Поліція щодо нещасного випадку відкрила кримінальне провадження.

Смертельний випадок стався 1 квітня в Підволочиській громаді. 17-річний хлопець разом з двома неповнолітніми друзями перебував на території закинутої ферми в селі Супранівка. В ДСНС Тернопільщини повідомили ZAXID.NET, що на юнака раптово впала частина покрівлі, коли всередині одного з напівзруйнованих приміщень.

Місцеві жителі викликали швидку допомогу, однак від отриманих травм неповнолітній загинув на місці події. В село Супранівка також виїздила слідчо-оперативна група поліції.

«Правоохоронці з’ясували, що хлопці перебували біля закинутої та майже зруйнованої будівлі. За їхніми словами, сімнадцятирічний товариш палкою намагався розхитати брилу з кількох цеглин. У результаті цього обвалилася мурована частина арки даху і придавила юнака», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 2 квітня.

За фактом смерті 17-річного місцевого жителя поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Тіло юнака передали судмедекспертам для проведення судово-медичної експертизи.