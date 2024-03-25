Неподалік Тернополя на будівництві трапився нещасний випадок. З висоти впав чоловік і від отриманих травм загинув на місці. Поліцейські відкрили кримінальне провадження

Нещасний випадок на будівництві в селі Смиківці біля Тернополя трапився о 16:20 22 березня. З 4-метрової висоти впав чоловік. На місці будівельники викликали бригаду швидкої допомоги, однак медики не змогли допомогти постраждалому, він помер. Диспетчерська служба швидкої допомоги про смерть чоловіка на території незавершеного будівництва повідомила на лінію «102».

«На місці події працювала слідчо-оперативна група. Під час перевірки стало відомо, що загиблий – житель Кременецького району. Він разом з товаришами приїжджали в село Смиківці на підробітки», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 25 березня.

Знайомі загиблого розповіли, що того дня чоловік виліз по риштуванню на стіну, але раптово втратив рівновагу та впав. У результаті травм загинув на місці події. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до ст. 115 КК України (Вбивство з позначкою «нещасний випадок»). Триває слідство, правоохоронці будуть з’ясовувати чи був чоловік офіційно працевлаштований і, чи на будівництві дотримувалися правил охорони праці.