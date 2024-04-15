Жінка плила за течією

В Чернівцях рятувальники з річки Прут витягнули жінку без свідомості. Вона просто плила за течією. Жінку передали медикам для госпіталізації, а поліцейські будуть встановлювати її особу і як вона опинилася у воді.

Незвичайний випадок трапився в Чернівцях 14 квітня. Перехожі помітили тіло у воді річки Прут і викликали рятувальників, щоб дістати його. Коли працівники ДСНС прибули на місце, то побачили, що людина ще живе і перебуває без свідомості.

Правоохоронці будуть встановлювати, як жінка опинилася у воді.

«На допомогу жінці виїхали рятувальники 3 державної пожежно-рятувальної частини. На човні рятувальники дісталися до неї та транспортували її на берег. Врятовану жінку без свідомості передали медикам для подальшої госпіталізації», – повідомили в ДСНС Буковини в понеділок, 15 квітня.

На місце нещасного випадку також прибули працівники поліції. Вони опитали місцевих, чи можливо хтось знає потерпілу. Однак, наразі не змогли встановити її особу. Правоохоронці надалі будуть з’ясовувати як саме жінка опинилася у воді.