34-річний житель села Котелеве Дмитро Дімітраш зник 24 лютого

На Буковині зниклого 1,5 місяця тому військового знайшли мертвим в полі неподалік з кордоном Румунії. На скелетований труп чоловіка натрапили випадково місцеві жителі села Маршинці. За допомогою ДНК-експертизи поліцейські встановили, що він належить 34-річному військовому, який зник 24 лютого.

Речниця поліції Буковини Кароліна Маришева зазначила ZAXID.NET, що тіло невідомого чоловіка виявили в полі в адміністративних межах села Маршинці Новоселицької громади. Труп був вже скелетований і впізнати його було важко. Поліцейські опитали селян, відібрали зразки ДНК і передали тіло для проведення судово-медичної експертизи.

«За результатами ДНК встановили, що загиблий – безвісти зниклий житель сусіднього села Котелеве. Чоловік пропав 24 лютого і від тоді про нього нічого не чули», – повідомили в поліції в середу, 3 квітня.

З проханням розшукати родича до поліцейських тоді звернулася сестра загиблого. Жінка розповіла, що її 34-річний брат Дмитро Дімітраш – військовослужбовець. Він перебував у відпустці, а 24 лютого пішов з дому та не повернувся.

У результаті пошукових дій правоохоронці спільно з жителями громади розшукали скелетований труп чоловічої статі на полі в адміністративних межах села Маршинці. ДНК-експертиза підтвердила, що він належить розшукуваному чоловіку.

Слідчі поліції порушили кримінальне провадження ст. 115 КК України (Вбивство з примітками «безвісти зниклий» та «природня смерть»).